Passageiros do Acre devem ficar atentos a possíveis atrasos após apagão cibernético

Devido ao apagão cibernético que afeta empresas de mídia, bancos e serviços de saúde em vários países ao redor do mundo nesta sexta-feira, 19, a malha aérea nacional também foi prejudicada, o que pode afetar alguns voos que chegam ao Acre. A informação foi confirmada pela assessoria do Aeroporto Internacional de Rio Branco ao ac24horas.

Uma checagem no site do aeroporto mostra que os voos seguem sem alteração no painel que indica os horários de chegada e partida dos aviões no período da noite. Contudo, para verificar possíveis atrasos, os passageiros precisam confirmar com a empresa aérea.

“O Aeroporto de Rio Branco informa que, até a tarde desta sexta-feira (19), não foram detectadas alterações nos voos, em função da instabilidade global na comunicação por internet. Destacamos que, por ter havido impacto na malha aérea nacional, alguns voos locais poderão sofrer atrasos. Recomendamos que, em caso de dúvidas, os passageiros procurem suas respectivas companhias aéreas para mais informações e orientações”, diz trecho da nota.

O que causou o apagão?

Informações iniciais apontam que o problema está relacionado a uma falha em sistemas operacionais da CrowdStrike, uma empresa de segurança cibernética dos Estados Unidos com mais de 20 mil assinantes em todo o mundo e que presta serviço para a Microsoft. O CEO da CrowdStrike, George Kurtz, informou em sua conta no X que a empresa sofreu uma interrupção nos serviços por conta de uma atualização no sistema.

Segundo alerta enviado pela CrowdStrike, a falha se deu no software amplamente utilizado conhecido como sensor “Falcon” e atingiu o Azure, plataforma de computação em nuvem da Microsoft, usada para guardar informações e contratada por diversas empresas.