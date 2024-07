Governador inaugura serviço de hemodinâmica no Hospital do Juruá

O governador Gladson Cameli inaugurou nesta sexta-feira, 19, o serviço de hemodinâmica do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. O investimento foi de R$ 4,8 milhões do governo do Estado, de emenda do deputado federal Zezinho Barbary e da ITPAC, faculdade particular de medicina do Grupo Afya, instalada em Cruzeiro do Sul.

O serviço inclui o aparelho de hemodinâmica e leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Já durante o mês de treinamento da equipe que vai atuar com o equipamento, 14 vidas foram salvas na nova unidade com a realização de cateterismos. Antes, os pacientes tinham que ser enviados até Rio Branco para realizar o procedimento.

“Aqui já salvamos 14 vidas e vamos salvar muitas mais. As pessoas não vão mais morrer por falta de um procedimento no coração. Vão ser salvas aqui mesmo, perto de seus familiares. Isso me dá muita alegria. Com o aparelho de ressonância aqui, já fizemos economia de R$ 6 milhões. Com a hemodinâmica, já atendemos 14 pessoas aqui e economizamos R$ 420 mil. O próximo passo será trazer o tratamento de câncer para cá”, disse Cameli em seu discurso na inauguração.

A principal funcionalidade do serviço de hemodinâmica é a realização do cateterismo cardíaco e o tratamento de todos os tipos de obstrução das artérias do coração. A sala ganhou o nome de Manoel Carneiro de Messias Neto, pai do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e ex-deputado César Messias e do médico e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Cristóvão Messias, que atuou na unidade hospitalar por mais de dez anos.

O secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal, diz que a média mensal de pessoas que são encaminhadas para Rio Branco para realização de procedimentos no coração é de 30 a 40. “Este é um novo tempo para a saúde dessa região. Deveremos economizar por mês em torno de R$ 80 mil só com esse equipamento. Vão usar esse aparelho pacientes de Feijó a Marechal Thaumaturgo, sem a necessidade de ir para Rio Branco. Assim como na ressonância, a economia será grande com esse serviço implantado aqui”, destacou o gestor da saúde.

Estiveram presentes na inauguração, além dos profissionais da saúde, os deputados federais Zezinho Barbary e Eduardo Velloso, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Luís Gonzaga e deputados estaduais Nicolau Junior e Maria Antônia, além da médica cardiologista Rejane Holanda.

“A saúde de Cruzeiro do Sul já deu muitos passos na gestão do Gladson e vamos avançar mais ainda”, ressaltou Nicolau Junior.

“A exemplo da ressonância, esse novo serviço é mais uma conquista do povo de Cruzeiro do Sul na gestão do Gladson”, pontou Gonzaga.

O deputado federal Zezinho Barbary, que destinou R$ 1,5 milhão para a instalação do serviço, declarou: “para a ressonância, destinei R$ 3 milhões e para cá R$1,5 milhão mais R$ 1,5 milhão para a reforma da UTI. A saúde do Juruá é minha prioridade”.

Em nome da direção do Hospital do Juruá e dos pacientes, a gerente administrativa Elizabeth Camargo agradeceu ao governador Gladson Cameli pelo novo serviço. “Cuidar da população é trazer equipamentos. Cuidar é trazer profissionais, como está fazendo o governador Gladson Cameli”, concluiu.

Veja as imagens: