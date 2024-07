Paris 2024: Argentina busca empate com Marrocos e jogo termina em confusão

A Argentina estreou na Olimpíada de Paris com um empate por 2 a 2 diante do Marrocos, nesta quarta-feira (24), em Saint-Éttiene, no primeiro jogo das duas seleções pelo futebol masculino. O jogo está interrompido depois que torcedores invadiram o gramado.

Os marroquinos chegaram a abrir 2 a 0 no placar, com dois gols de Soufiane Rahimi — o segundo, de pênalti. Contudo, a equipe do técnico Javier Mascherano conseguiu diminuir com Giuliano Simeone e empatou, no último lance, com Cristian Medina.

A seleção do Marrocos reclamou bastante da arbitragem, que deu 15 minutos de acréscimo.

Após o gol de empate da Argentina, uma série de objetos foi arremessada no gramado, forçando os atletas das duas equipes a partirem rapidamente em direção aos vestiários. Houve também invasão de torcedores no campo do Estádio Geoffroy-Guichard.