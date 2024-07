Bebê é encontrada em Goiás após ser sequestrada de hospital em MG; veja vídeo

Uma bebê foi localizada na cidade de Itumbiara, em Goiás, após ter sido sequestrada da maternidade de um hospital em Uberlândia, em Minas Gerais, no fim da noite desta terça-feira (23). Imagens de câmeras de segurança mostram quando uma mulher sai da unidade hospitalar com a criança. Veja:

A investigação aponta que, por volta de meia-noite, uma mulher usando um crachá do Hospital das Clínicas de Uberlândia conseguiu entrar na maternidade, pegou uma menina recém-nascida e saiu da unidade.

Após dar falta da criança, uma equipe do hospital avisou a PM, que começou as buscas. A menina foi encontrada no interior de Goiás após uma força-tarefa envolvendo policiais goianos e de Minas Gerais.

Em nota, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, responsável pelo Hospital das Clínicas de Uberlândia, informou que “iniciou apuração interna de todas as circunstâncias do caso e está colaborando com as investigações”.

Nota — Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

“O HC-UFU informa que por volta da meia-noite uma mulher trajada como profissional de saúde, portando crachá institucional, entrou na maternidade e evadiu com um bebê recém-nascido do sexo feminino.

Poucos instantes após o fato, a equipe do hospital acionou a Polícia Militar de Uberlândia e cedeu as imagens das câmeras de segurança requisitadas pela corporação.

O HC já iniciou apuração interna de todas as circunstâncias do caso e está colaborando com as investigações. A instituição está à inteira disposição das autoridades e da família para a breve solução do caso.”