Paratleta usa exoesqueleto para carregar a tocha olímpica dos Jogos de Paris 2024

O paratleta Kevin Piette, 36, carregou a tocha olímpica das Olimpíadas de Paris 2024 nesta terça-feira (24) usando um protótipo de exoesqueleto desenvolvido para melhoar a independência de pessoas com deficiência.

Paraplégico há 11 anos em decorrência de sequelas de um acidente de moto, Piette joga tênis pela seleção da França e trabalha com a Wandercraft — empresa que desenvolve dispositivos robóticos para caminhada.

O Atalante X, exoesqueleto usado pelo paratleta, usa uma tecnologia que deixa as mãos dos usuários livres e possui ferramentas de autoestabilização, garantindo uma maior segurança à pessoa com deficiência.

Como testador do protótipo, o paratenista participa das competições do projeto Cybathlon, nas quais pessoas com deficiência usam tecnologias assistivas para realizar atividades cotidianas.

Além da ação com a tocha olímpica, a empresa está promovendo o Walk in Paris, projeto que oferece testes do exoesqueleto Atalante X mostrando suas funcionalidades — auxiliando pessoas com deficiência a se levantar, caminhar e participar de atividades físicas adaptadas.

A Wandercraft foi fundada em 2012 por um grupo de engenheiros para criar soluções mais eficientes do que cadeira de rodas, visando dar mais mobilidade e independência a pessoas com dificuldade de se locomover. A primeira versão, Atalante, começou a ser vendida em 2019 e é utilizada por hospitais de reabilitação e neurologia na Europa e nos Estados Unidos.