Um incêndio de grandes proporções em um terreno particular localizado, nas proximidades do Via Verde Shopping, em Rio Branco, deixa a Via Verde com baixíssima visibilidade por causa da fumaça na tarde desta quinta-feira (25).

Imagens registradas pela reportagem mostram que as chamas ainda em consomem o terreno, que não tem construção, mas ameaçam residências e pontos comerciais do entorno.

Até o fechamento dessa matéria, nenhum serviço de emergência estava no local.