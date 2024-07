Jovem levado em ambulância que colidiu em carro morre no PS de Rio Branco

O paciente Anderlane dos Santos, de 25 anos, que havia sido intubado na Unidade Mista de Saúde do Município de Manoel Urbano, após ter desferido uma facada no seu próprio abdômen, que foi transferido em uma ambulância e se envolveu em um acidente de trânsito na noite desta segunda-feira, 29, no cruzamento das Avenidas Antônio da Rocha Viana e Nações Unidas, no bairro Bosque, em Rio Branco, não resistiu ao ferimento e morreu no centro cirúrgico do Pronto-Socorro de Rio Branco, na madrugada desta terça-feira, 30.

O diretor do Pronto-Socorro, Lourenço Vasconcelos, informou a reportagem que o quadro clínico do paciente era gravíssimo, pois a perfuração de faca atingiu vários órgãos.

“A equipe de cirurgiões fizeram de tudo, ao dar entrada no trauma, o paciente imediatamente foi levado ao centro cirúrgico. Infelizmente ele não resistiu, a faca atingiu vários órgãos”, disse o diretor.

O acidente com a ambulância

Segundo informações de testemunhas, a ambulância trafegava no sentido bairro-centro com destino ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com o giroflex ligado, e o paciente Anderlane, intubado. Quando ao tentar realizar o cruzamento das avenidas, colidiu na lateral do veículo Toyota Yaris, de cor branca, placa QWN-5C12, que trafegava na Avenida Antônio da Rocha Viana, no sentido bairro-centro. A motorista do carro permaneceu no local.

Com o impacto, os paramédicos e o acompanhante foram arremessados no interior da ambulância, mas não se machucaram. O paciente Anderlane, que estava na maca amarrado com cintos de segurança, ficou intacto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a ambulância de avançado foi enviada. Foram prestados os devidos atendimentos e o paciente Anderlane foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Após dar entrada na sala do trauma, o paciente, que já estava com seu quadro clínico agravado, foi levado imediatamente ao centro cirúrgico para os devidos procedimentos.

Entenda o caso

O jovem Anderlane, morador do ramal do Ouro, na zona rural do município de Sena Madureira, tentou tirar a própria vida na tarde da última segunda-feira, 29, na área central do município de Manoel Urbano, no interior do Acre.

Segundo informações repassadas à reportagem, Anderlane, em posse de uma faca, desferiu um golpe em seu abdômen, abalado emocionalmente por causa da separação de sua esposa, que havia ido embora para Manoel Urbano.

Populares que presenciaram a cena em via pública encaminharam Anderlane à Unidade Mista de Saúde do município, em estado gravíssimo. O jovem foi intubado, estabilizado e transferido em uma ambulância até a capital.