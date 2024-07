Expoacre Juruá terá estruturas definitivas e deve movimentar R$ 40 milhões

A Expoacre Juruá 2024, em Cruzeiro do Sul, tem importância especial este ano, sendo realizada, de forma inédita, primeiro no município e depois em Rio Branco. Mesmo sendo a 19° edição, só agora o evento, que já foi realizado na Avenida Mâncio Lima, ganha estrutura definitiva no estacionamento do Estádio Arena do Juruá. O setor de restaurantes foi feito em alvenaria este ano, deixando para trás o aspecto de improviso. Grande parte do local da feira foi asfaltado.

A maior feira de agronegócios do Vale do Juruá começa nesta quarta-feira, 31, e segue até domingo (4). Os shows nacionais serão de Murilo Huff, Raquel dos Teclados e Manu Bahtidão. Uma quarta atração nacional, que se apresentaria no espaço do rodeio, não se confirmou.

O evento conta com mais de 380 expositores e deve movimentar cerca de R$ 40 milhões, segundo a organização.

Com relação à segurança, a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul cancelou todas as férias na corporação para contar com todo o efetivo. 20 câmeras instaladas dentro e fora do local vão reforçar o trabalho das forças de segurança. A Polícia Civil e seguranças particulares atuarão no espaço. A organização alerta que não é permitido a entrada de geleiras ou garrafas de vidro.

São parceiros do governo na realização da Expoacre Juruá a prefeitura de Cruzeiro do Sul, Federação das Indústrias (FIEAC), Associação Comercial do Alto Juruá e Sistema Fecomércio.

Em dias de shows, o público esperado é de 50 mil pessoas e nos demais, 30 mil.

Veja a programação, que será encerrada sempre às 3 horas da manhã:

Quarta-feira, 31 de julho

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da Expoacre Juruá

20h – palco principal

20h – prova equestre três tambores

20h a 0h – palco alternativo

23h – show Murilo Huff

0h – fechamento dos estandes de exposições

3h – encerramento de todas as atividades do dia

Quinta-feira, 1º de agosto

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da Expoacre Juruá

20h a 0h – palco alternativo

20h – Solenidade de abertura das provas de rodeio na arena de rodeio

20h30 – Show gospel banda Som e Louvor (palco principal)

0h – fechamento dos estandes de exposições

3h – encerramento de todas as atividades do dia

Sexta-feira, 2 de agosto

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da Expoacre Juruá

20h – palco principal

20h a 0h – palco alternativo

23h – Show Raquel dos Teclados

0h – fechamento dos estandes de exposições

3h – encerramento de todas as atividades do dia

Sábado, 3 de agosto

17h – Casamento coletivo;

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da Expoacre Juruá

20h – Palco principal

20h – Prova classificatória do rodeio

20h a 0h – palco alternativo

21h – Pesagem dos lutadores do Nauas Combat

0h – fechamento dos estandes de exposições

3h – encerramento de todas as atividades do dia

Domingo, 4 de agosto

9h – Tradicional Cavalgada

15h – Prova equestre laço em dupla

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da Expoacre Juruá

20h – palco principal

20h – Prova classificatória do rodeio

20h a 0h – palco alternativo

23h – Show Manu Batihdão

0h – fechamento dos estandes de exposições

3h – encerramento de todas as atividades do dia