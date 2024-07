Ozzy Osbourne é garoto-propaganda de nova camisa do Aston Villa, da Inglaterra; vídeo

Nesta terça-feira (23) o Aston Villa, da Inglaterra, divulgou em suas plataformas oficiais os novos uniformes para a temporada 2024/25. E as novas camisas foram apresentadas ao público por um astro do rock: Ozzy Osbourne.

O cantor britânico é a estrela da campanha de lançamento nas mídias sociais do time de Birmingham.

Além de Ozzy, que foi vocalista da banda Black Sabbath, Geezer Butler, baixista do conjunto, também faz parte da campanha publicitária. Ambos são torcedores declarados do Aston Villa.

As novas peças fazem parte de uma homenagem aos 150 anos do Aston Villa.

“O uniforme é um tributo elegante ao passado do Aston Villa e adornado com uma inscrição “1874” (ano de fundação do clube)”, informou o site do clube.

A nova linha marca a inédita parceria do Aston Villa com a Adidas, que passa a ser a fornecedora oficial de materiais esportivos do clube.