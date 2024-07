“Coringa: Delírio a Dois” ganha novo trailer com muita dança e caos; veja

Um novo trailer de “Coringa: Delírio a Dois” foi divulgado nesta terça-feira (23). No vídeo, Arlequina e Coringa promovem caos e estrelam diversas cenas de dança. O título chega aos cinemas brasileiros no dia 3 de outubro.

Na trama, Arthur Fleck está institucionalizado em Arkham à espera do julgamento por seus crimes como Coringa. Enquanto luta com sua dupla identidade, Arthur não apenas se depara com o amor verdadeiro, como encontra a música que sempre esteve dentro dele.

O longa-metragem dá sequência ao filme de 2019 e vai mostrar como os personagens interpretados pelos vencedores do Oscar Joaquin Phoenix e Lady Gaga se conheceram na prisão e se envolveram romanticamente.

Nomes como Zazie Beetz (“Deadpool 2”), Catherine Keener (“Quero Ser John Malkovich”), Brendan Gleeson (“Os Banshees de Inisherin“) e Jacob Lofland (“Amor Bandido”). O cineasta norte-americano Todd Phillips, responsável pelo primeiro filme, retorna para a direção de “Coringa: Delírio a Dois”.

Assista ao novo trailer de Coringa: Delírio a Dois