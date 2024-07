Ônibus escolar com crianças cai em rio e deixa feridos em Santa Catarina; veja vídeo

Um ônibus escolar com 26 estudantes tombou em um rio no município de Aurora, região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (12). Todos os passageiros foram retirados do veículo e duas crianças ficaram feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus trafegava na Estrada Municipal Ribeirão Areias quando caiu. Um menino foi socorrido com suspeita de traumatismo “cranioencefálico” (TCE) e uma menina com um corte leve na cabeça. Outras crianças apresentaram quadro de hipotermia.

As vítimas foram levadas ao Hospital Regional de Rio do Sul e a unidades de saúde de Aurora. Segundo os bombeiros, elas encontram-se bem e estáveis.

Segundo a direção da escola, no total 26 passageiros, entre 6 e 18 anos, além do motorista, estavam no veículo.

O Corpo de Bombeiros deslocou cinco veículos para o atendimento, sendo dois caminhões, duas ambulâncias e um veículo 4×4 de busca e resgate.

Veja o vídeo:

Fonte: BNEWS