Espanha vence Inglaterra, é campeã da Euro e mantém a ‘maldição de Kane’

A Europa é espanhola pela quarta vez. A Espanha venceu a Inglaterra por 2 a 1, neste domingo (14), no Estádio Olímpico de Berlim, e conquistou o título da Eurocopa de 2024.

Oyarzabal foi o herói do título espanhol. O atacante entrou no segundo tempo e marcou o gol decisivo nos minutos finais do duelo. Antes, Nico Williams havia colocado a Espanha na frente, e Palmer deixou tudo igual para a Inglaterra.

A Espanha se tornou a maior campeã da história da Eurocopa. A Fúria estava empatada com a Alemanha com três títulos e conquistou sua quarta taça justamente em território alemão.

A Inglaterra, por sua vez, de novo sai de mãos vazias. Os ingleses nunca venceram a competição e enfrentam um jejum de títulos que vem desde 1966, quando venceram a Copa do Mundo.

Harry Kane também segue em jejum. O maior artilheiro da história da seleção inglesa viu mais uma chance de conquistar um título na carreira ir por água abaixo. Aos 30 anos, ele nunca levantou uma taça, seja por clube ou seleção.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de batalha de estratégias e poucas chances. Ao seu melhor estilo, a Espanha tentou desmontar a defesa inglesa com trocas de passes, mas que foram praticamente inofensivas. A Inglaterra, por outro lado, apostou nas jogadas com ultrapassagens dos laterais Walker e Shaw, também sem êxito. Os goleiros quase não trabalharam, e as duas seleções foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

A Espanha voltou para o segundo tempo sem um pilar, mas com as joias funcionando e abrindo placar. Rodri sentiu um incômodo no final da etapa inicial e não voltou para o jogo, sendo substituído por Zubimendi. A seleção não sentiu o impacto, pelo contrário, melhorou. Logo no primeiro minuto, Yamal e Williams trabalharam juntos na jogada que resultou no gol que abriu o placar. O tento não diminuiu o ímpeto dos espanhóis nos 10 minutos iniciais da etapa, que quase ampliaram o marcador em outras três oportunidades.

A estrela do técnico Gareth Southgate brilhou na metade final do segundo tempo. O treinador abriu mão de Kane para colocar Watkins e deixou o time mais ofensivo colocando Palmer no lugar de Mainoo. O meia do Chelsea mostrou porque foi um dos destaques do futebol europeu na última temporada e empatou o jogo em Berlim pouco depois de entrar, levando os ingleses à loucura.

O título espanhol veio com brilho da estrela de Luis De La Fuente. O gol inglês fez o ambiente mudar em Berlim. O ânimo espanhol demorou alguns minutos a voltar e foi recuperado nos minutos finais, quando Oyarzabal, que entrou no lugar de Morata, de carrinho, foi às redes e levou os espanhóis ao delírio. A Inglaterra tentou uma pressão final no desespero, mas viu o empate parar praticamente em cima da linha do gol espanhol.

Lances importantes e gols

Travou na hora certa. A primeira chegada do jogo foi da Espanha. Nico Williams recebeu com espaço pela esquerda, encarou Stones, levou para o fundo e tentou finalizar cruzado. O zagueiro inglês se recuperou bem e travou a finalização.

Trava lá, trava cá. Bellingham roubou bola de Carvajal próximo à área espanhola. O camisa 10 serviu Kane, que dominou e finalizou. Rodri apareceu no momento certo e travou.

Unai Simon defende. Após cobrança de falta na área, Foden apareceu na segunda trave para completar de primeira. Ele pegou fraco na bola, e Unai Simon defendeu em dois tempos.

Nico Williams coloca a Espanha na frente. Ainda no primeiro minuto do segundo tempo, Yamal recebeu pela direita, levou para o meio e rolou para Nico Williams. O ponta chegou pelo lado esquerdo e finalizou cruzado para abrir o placar em Berlim.

Passou perto demais. Após nova jogada envolvendo Nico Williams, Dani Olmo ficou com a bola dentro da área e finalizou cruzado. A bola cruzou na frente do gol e saiu pela linha de fundo.

Blitz espanhola. Morata recebeu cara a cara com Pickford e finalizou cruzado. A bola passou pelo goleiro, mas Stones salvou perto da linha. Pouco depois, Nico Williams recebeu com espaço na entrada da área e bateu firme, porém o chute saiu à direita do gol.

Bellingham leva perigo. O camisa 10 inglês recebeu de costas para a defesa espanhola, conseguiu girar e solto o pé esquerdo da bola. Ela passou à direita de Unai Simon, que só olhou.

Pickford salva a Inglaterra. Dani Olmo encontrou Yamal com espaço pela direita. O camisa 19 dominou já levando para a perna esquerda e bateu rasteiro. O goleiro inglês se esticou todo e espalmou para escanteio a finalização que morreria no seu canto direito.

Palmer deixa tudo igual para a Inglaterra. Aos 27, Saka recebeu pela direita e achou Bellingham dentro da área. O jogador do Real Madrid ajeitou, de primeira, para Palmer. A joia do Chelsea chegou finalizando colocado no canto direito de Unai Simon, que não chegou. A bola ainda desviou de leve em Zubimendi.

Pickford 2 x 0 Yamal. O goleiro inglês parou a joia espanhola de novo, já nos minutos finais. Após troca de passes rápidos, Dani Olmo deixou Yamal com espaço para finalizar com a perna esquerda. O camisa 19 tentou chute de chapa buscando o canto direito inglês, mas mandou no meio. Pickford caiu e espalmou.

Oyarzabal faz o gol do título. Aos 42 minutos, Cucurella recebeu com espaço pela esquerda e cruzou rasteiro. Oyarzabal se jogou e, de carrinho, completou para as redes.

Unai Simon e Olmo salvam a Espanha. Após cobrança de escanteio, Rice testou para o gol, mas parou em defesa de Unai Simon. Na sobra, Guéhi testou firme, a bola passou pelo goleiro, mas Dani Olmo salvou em cima da linha.

FICHA TÉCNICA

ESPANHA 2 x 1 INGLATERRA

Data e horário: 14 de julho de 2024, às 16h (de Brasília)

Competição: Final da Eurocopa 2024

Local: Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha

Árbitro: François Letexier (FRA)

Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

VAR: Jerome Brisard (FRA)

Gols: Nico Williams (1’/2°T), Palmer (27’/2°T), Oyarzabal (41’/2°T)

Cartões amarelos: Kane, Stones, Watkins (ING), Dani Olmo (ESP)

ESPANHA: Unai Simon; Carvajal, Le Normand (Nacho), Laporte e Cucurella; Rodri (Zubimendi), Fabián Ruiz e Dani Olmo; Nico Williams, Lamine Yamal (Merino) e Morata (Oyarzabal). Técnico: Luis De La Fuente.

INGLATERRA: Pickford; Walker, Stones, Guéhi e Shaw; Rice, Mainoo (Palmer) e Bellingham; Saka, Foden (Toney) e Kane (Watkins). Técnico: Gareth Southgate