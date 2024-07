Ônibus da Ricco é autuado e recolhido ao pátio pela RBTrans

Um ônibus da empresa Ricco Transportes, que faz parte do sistema de transporte público de Rio Branco fazendo a rota 501 – Avenida Ceará/UFAC foi autuado e recolhido ao pátio na manhã desta segunda-feira (8), no Terminal Central de Rio Branco.

De acordo com as informações repassadas à imprensa, o veículo foi abordado por agentes da Superintendência de Transporte e Trânsito de Rio Branco – RBTrans, com o objetivo de apurar denúncia de que o ônibus estaria com o elevador de acessibilidade. Ao se depararem com o ônibus na plataforma, os agentes teriam não só confirmado a quebra do elevador, mas também aferido que o veículo está com a documentação atrasada desde 2020, com descrição de característica diferente da apresentada.

O superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, disse ao ac24horas que ficou sabendo do caso pela imprensa e que só vai ter acesso aos detalhes no início da noite, quando os agentes levam os autos de infração à superintendência. No entanto, Vilas Boas destacou que ações de fiscalização fazem parte da rotina do órgão, que segundo ele, já aplicou quase R$ 3 milhões em multas ao transporte público de Rio Branco. Ainda segundo ele, ao menos três ônibus da Ricco já estão recolhidos no pátio por irregularidades.

“Seja lá qual for veículo ou empresa, a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro – CTB vai acontecer. Só de multa aplicada em ônibus em Rio Branco são quase R$ 3 milhões. Quando assumimos a RBTrans em 2021 encontramos ônibus com 15 anos sem pagar IPVA. Acredito que temos uns 10 ônibus recolhidos em pátio, que são daqui e de fora, que operaram no sistema. Da Ricco tinha 3 e agora tem esse”, disse Clendes.