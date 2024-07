Macas voltam a ocupar corredores do Pronto-Socorro; direção culpa síndromes respiratórias

O pronto-socorro de Rio Branco, principal entrada para urgências e emergências na capital acreana, voltou a apresentar superlotação de pacientes na manhã desta segunda-feira, 8. Com isso, pacientes tiverem que ser acomodados em macas nos corredores da unidade de saúde, conforme flagrado pelo ac24horas.

O fim da acomodação de pacientes nas macas pelos corredores tem sido uma das “propagandas” da atual gestão para tentar comprovar a eficiência administrativa. No entanto, em alguns dias, o problema persiste.

Consultado pela reportagem, o diretor-geral do PS Lourenço Vasconcelos afirmou que a situação já estava resolvido, enviando foto do corredor da unidade sem macas. Entretanto, afirmou que a acomodação de pacientes nos corredores acontece por conta do aumento da procura em decorrência das síndromes respiratórias.

“A situação agora é tranquila, isso acontece, acredito, por conta do aumento dos casos de síndrome respiratória. A população procura muito o PS e as Upas, e esquece de procurar os postos de saúde, o que acaba provocando a superlotação”, disse Vasconcelos.