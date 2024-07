Mais de 31 mil candidatos desistem de participar do “Enem dos concursos”

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou que 31.050 candidatos solicitaram devolução da taxa de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), mais conhecido como “Enem dos Concursos”, e outros 138 pediram alteração do local de prova a pouco mais de um mês da data da avaliação.

O prazo para solicitação de reembolso ou alteração teve início na última sexta-feira (5) e se encerrou neste domingo (7).

O pedido de reembolso foi permitido para todos os candidatos inscritos no país, enquanto a mudança de local de prova foi aberta apenas para os candidatos com residência no Rio Grande do Sul que fariam prova em outros estados ou candidatos com residência em outros estados que fariam prova no Rio Grande do Sul – já que a logística aérea com o estado ainda não foi normalizada.

O CNPU reunirá mais de 2 milhões de candidatos e oferecerá 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. As chuvas de maio, que deixaram o estado do Rio Grande do Sul debaixo d’água, causaram o cancelamento da realização das provas originalmente marcadas para 5 de maio.

Novo cronograma

O novo cronograma do Concurso Nacional foi divulgado na última quinta-feira (4), e estabelece que:

•O cartão de confirmação de inscrição , com os detalhes sobre os locais de provas, será divulgado em 7 de agosto ;

, com os detalhes sobre os locais de provas, será divulgado em ; •A prova será realizada em 18 de agosto ;

será realizada em ; •Os cadernos de prova devem ser disponibilizados em 18 de agosto, a partir das 21h ;

devem ser disponibilizados em ; •O gabarito preliminar das provas objetivas será divulgado em 20 de agosto ;

será divulgado em ; •Os resultados finais vão sair até 21 de novembro ;

vão sair até ; •A convocação dos candidatos aprovados e aqueles classificados para curso de formação iniciará em 22 de novembro ;

e aqueles iniciará em ; •A convocação para posse deve ter início em janeiro de 2025.