Nove candidatas disputam título de Miss Universe Acre; conheça

Nove candidatas de todas as regiões do Acre e de Ipixuna, no Amazonas, disputarão no dia 9 de agosto a vaga única para representar o Acre no concurso Miss Universe Brasil, que será realizado no dia 19 de setembro, em São Paulo.

De acordo com o coordenador do Miss Universe Acre, Alex Thomas, uma mesa com 7 jurados irá julgar a performance das candidatas na passarela do teatro Hélio Melo, em Rio Branco, e os demais requisitos necessários. “A expectativa é grande, as meninas estão super ansiosas e a gente está neste novo formato de avaliação por jurados, sem aclamação”, disse.

O Miss Universe Acre acontecerá no dia 8 de agosto no Teatro Hélio Melo, em Rio Branco, e será exclusivo para influenciadores, imprensa e convidados selecionados. Convidados deverão apresentar, na entrada, dois quilos de alimento não perecível, que serão destinados ao projeto Olhar Diferente, que trabalha auxiliando famílias em situação de vulnerabilidade social.

Conheça as candidatas do Miss Universe Acre: