Baixa umidade do ar: clima no Acre se assemelha ao deserto do Saara

O pesquisador meteorológico Davi Friale alertou nesta terça-feira (23) em seu site otempoaqui.com.br que a baixa umidade do ar no Acre deve ficar entre 15% e 20%. A condição é semelhante à encontrada no deserto do Saara, no norte da África, onde a umidade média é de 14%.

“A semana no Acre será com extrema baixa umidade do ar, cujos percentuais mínimos, à tarde, estarão oscilando entre 20 e 30%, caracterizando o estado de atenção para a saúde humana. No entanto, após a terça-feira (23), poderão ocorrer percentuais ainda menores, entre 15 e 20%, caracterizando o estado de alerta para a saúde, principalmente no vale do rio Acre”, escreveu Friale.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a faixa de umidade ideal para o organismo humano situa-se entre 40% e 70%. Quando essa taxa cai para 30%, já se configura uma situação de alerta, com prejuízos evidentes para a saúde.

Inmet vê riscos para a saúde

O Instituto Nacional de Meteorologia – INMET chama atenção para os riscos da baixa umidade para a saúde das pessoas, como o aumento da incidência de doenças respiratórias, desconforto nos olhos, boca e nariz, além de ressecamento da pele.

A sugestão é para que se evite atividades físicas, exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, e que as pessoas bebam bastante água; que usem hidratante para a pele; que umidifiquem o ambiente.