Nova onda de frio deve atingir o Acre neste fim de semana

O pesquisador do tempo Davi Friale publicou em seu site otempoaqui.com.br que no próximo domingo (7), uma intensa e abrangente massa de ar polar deve chegar ao Acre deixando as temperaturas mínimas em 11ºC e 14ºC, em Rio Branco, Brasileia e demais municípios do vale do rio Acre.

De acordo com a publicação, os primeiros ventos da quinta onda polar que chega ao Acre em 2024 começarão a soprar da direção sudeste, entre fracos e calmos já a partir de domingo (7), mas será na segunda-feira (8) que a temperatura começará a cair. Antes disso, no entanto, estão previstas chuvas pontuais.

“Até a chegada dessa onda polar, deverão ocorrer chuvas, em geral, passageiras, mas que, em alguns pontos, poderão ser fortes e acompanhadas de raios e ventanias”, escreveu Friale.

O pesquisador alertou ainda que a queda de umidade do ar causada pela chegada da massa polar pode deixar municípios acreanos em estado de atenção para a saúde humana. “Alertamos para a queda acentuada da umidade relativa do ar, a partir da próxima terça-feira (9), quando poderão ser registrados, durante as tardes, percentuais inferiores a 30%, mas acima de 20%, o que caracterizará estado de atenção para a saúde humana”, finalizou.