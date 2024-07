Bocalom e Alysson devem se encontrar com Bolsonaro e Michelle na próxima semana

O prefeito Tião Bocalom, pré-candidato à reeleição, e seu vice, Alysson Bestene, devem ser recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em Brasília na próxima semana. A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira, 5, pelo prefeito da capital.

Segundo a gestão, o encontro está sendo intermediado pelo senador Márcio Bittar. O ac24horas apurou que existe a possibilidade de o casal Bolsonaro e seus aliados começarem a fazer as gravações dos vídeos com declarações de apoio a serem utilizados durante a propaganda eleitoral no horário gratuito nas eleições deste ano.

A data ainda está sendo discutida e deve ocorrer entre 15 e 17 de julho.