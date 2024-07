No Brasil para evento, Milei assiste com Bolsonaro eliminação da seleção brasileira

O presidente da argentina Javir Milei assistiu ao jogo do Brasil contra o Uruguai na noite deste sábado (06) na companhia do ex-presidente Jair Bolsonaro, em um hotel em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Milei desembarcou na noite desta sexta-feira (06) no Brasil para participar da Conferência de Ação Política Conservadora, que reúne nomes do pensamento conservador, no litoral catarinense. O evento começou ontem e termina neste domingo (07). O presidente argentino fará uma palestra no CPAC 2024 na tarde de hoje.

Essa é a primeira viagem de Javier Milei ao Brasil desde que foi eleito presidente da Argentina. Milei ainda não se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem tem feito críticas severas. Recentemente, Lula afirmou que Milei deveria pedir desculpas por ter dito “muita bobagem”. Em seguida, o chefe de Estado Argentino reiterou considerar que o presidente brasileiro é “corrupto”.

Na visita a Santa Catarina, Javier Milei e Jair Bolsonaro estão hospedados no mesmo hotel no Balneário de Camboriú, litoral catarinense.

Na noite desta sexta-feira (06) Bolsonaro e Milei assistiram ao jogo Brasil x Uruguai pelas quarta-de-final da Copa América, na companhia dos governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo e Jorginho Mello, de Santa Catarina, além de integrantes do staff dos políticos. O Brasil foi eliminado na decisão por pênaltis, depois de empate em zero a zero no tempo regular.

Na tarde deste domingo, o presidente da Argentina tem um encontro com empresários de Santa Catarina, no Expo Centro de Balneário Camboriú, que contará com a presença do governador Jorginho Mello. No mesmo local, Javier Milei deve ter uma reunião reservada com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A palestra do presidente Javier Milei na Conferência de Ação Política Conservadora está prevista para às 17hs, de acordo com a organização do evento e encerra a CPAC 2024.