Neymar e Bruna Biancardi são flagrados aos beijos em show de Thiaguinho em São Paulo

O jogador de futebol Neymar, 32, e a influenciadora digital Bruna Biancardi, 30, foram juntos ao show de Thianguinho em São Paulo na noite de sábado (6). Eles foram flagrados aos beijos no evento.

Separados há sete meses, os pais de Mavie, de nove meses, parecem estar se reaproximando. O ex-casal voltou a ser visto junto nos últimos meses, como no Dia dos Namorados. Na data, eles compartilharam diversos momentos juntos na mansão do atacante em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Em novembro deste ano, Bruna Biancardi usou as redes sociais para confirmar o fim de sua relação com Neymar: “Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”.

Neymar e a influenciadora assumiram o namoro em abril de 2022 e chegaram a terminar o relacionamento em agosto do mesmo ano.

Eles passaram a virada de 2022 para 2023 juntos e reataram o namoro em janeiro. A gravidez de Bruna foi anunciada em abril e Mavie, filha do casal, nasceu em outubro.

Até o momento, Neymar e Bruna não confirmaram se estão juntos novamente.