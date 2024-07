Neymar e Zidane são citados por Carille após goleada do Santos na Vila Belmiro; vídeo

Nesta segunda-feira (22) o Santos venceu o Coritiba, por 4 a 0, na Vila Belmiro. 100% em casa na Série B, o Peixe completou o sétimo jogo com sete vitórias sob seus domínios.

Feliz com a atuação e com o resultado do jogo, o técnico santista, Fábio Carille, destacou as qualidades do elenco do time da baixada. Ele citou grandes nomes do futebol mundial como parâmetros para dizer que o clube não conta com “estrelas”, e sim com um conjunto forte.

“Eu estou muito satisfeito com a equipe. Tem de entender que aqui não tem Robinho, Neymar, Zidane, é um time bom, mas não tem o craque, não tem a estrela, a estrela é o time”, afirmou o comandante, que admitiu que o time precisa melhorar o desempenho fora da Vila Belmiro.

“Aqui, tem de fazer nossa parte sim, na imposição, na técnica. E a gente melhorou muito nos jogos fora de casa, com uma consistência maior e quero melhorar ainda mais esse desempenho fora de casa, não só o resultado”, disse Carille.

Santos goleia Coritiba

Com um início avassalador, o Santos marcou dois gols em oito minutos e, no segundo tempo, transformou a vitória em goleada ao bater o Coritiba por 4 a 0, na Vila Belmiro, nesta segunda-feira à noite (22). O confronto foi válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Uma das melhores atuações do time alvinegro na competição foi assinada pelos gols de Giuliano, que depois voltou a sentir dores na coxa direita, Guilherme, Furch e Pedrinho.

O resultado garante a equipe santista na liderança, com 32 pontos. Os comandados de Fábio Carille estão a quatro pontos de distância do Vila Nova, que visita a Ponte Preta nesta terça-feira (23). O Peixe ainda atravessa uma sequência sete partidas sem perder, com cinco vitórias e dois empates.

Do outro lado, o Coxa caiu para a 14ª posição, com 20 pontos, e se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento. A equipe está a dois pontos do 17º colocado, o Botafogo-SP, e vive um jejum de seis partidas sem vitórias. São quatro derrotas e dois empates.

Próximas partidas

O Coritiba volta a campo no próximo sábado (27), às 17h (de Brasília). A equipe recebe a Chapecoense, no estádio Couto Pereira. Já o Santos joga no domingo (28), às 18h30 (de Brasília), no estádio Rei Pelé, contra o CRB.

O jogo

O Santos foi dono do jogo desde os primeiros minutos. Antes de qualquer análise de cenário do confronto, o time aniquilou o rival ao abrir o placar logo aos três minutos. Giuliano, que voltava de uma lesão muscular na coxa direita, aproveitou o rebote de uma cobrança venenosa de falta de Otero, que bateu no travessão.

Segundo gol em 8 minutos

Com a vantagem no placar, o Peixe seguiu em cima e fez o segundo gol com Guilherme, aos oito, após jogada pelo lado esquerdo do ataque. O Coritiba, que havia entrado em campo com uma linha de defensiva de cinco peças, não conseguiu segurar o rival e ainda viu Giuliano acertar o travessão, ao 21.

Coxa muda esquema

O bombardeio santista só reduziu depois disso, mas o controle da equipe era quase que total a ponto do técnico Fábio Mathias assinar o atestado de que havia entrado em campo com a formação tática errada. Ele sacou o zagueiro Benevenuto para a entrada do atacante Éberth.

Giuliano sente de novo

A essa altura, os donos da casa já haviam perdido Giuliano, novamente com desconforto na coxa direita. De qualquer maneira, o cenário do jogo não se alterou até o fim do primeiro tempo.

Segundo tempo

O Coritiba voltou ao campo da Vila Belmiro disposto a adiantar a marcação e pressionar a saída de bola do Santos. O Coxa chegou assustar com um chute de Robson. Mas, depois, a partida voltou ao gosto do time de Fábio Carille, que quase fez o terceiro em nova cobrança de falta de Otero.

Terceiro do Santos

A vitória do Peixe ficou ainda mais tranquila quando o VAR entrou em ação para apontar um pênalti em cima de Guilherme na saída do goleiro Pedro Morisco. Furch foi para a cobrança a ampliou o marcador, aos 27.

Pedrinho confirma atropelo

O cenário era de extrema tranquilidade, mas o Santos não estava disposto a tirar o pé do acelerador. Aos 35, o pé calibrado de Otero colocou a bola na cabeça de Pedrinho, que completou para o gol e confirmou a goleada em uma noite de êxtase na Vila Belmiro.