Governo anuncia primeira fase do Voa Brasil para aposentados do INSS nesta quarta-feira

O Governo Federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), informou nesta terça-feira (23), que vai lançar a primeira fase do programa Voa Brasil em coletiva de imprensa amanhã (quarta-feira, 24), às 15h. O programa promete criar uma nova demanda com um público que atualmente não voa, oferecendo bilhetes aéreos por até R$ 200 o trecho.

“Este é o maior programa de inclusão social da aviação brasileira, que torna o transporte aéreo mais acessível e democrático no país. O objetivo é permitir que mais brasileiros, especialmente novos usuários, tenham acesso ao mercado aéreo do Brasil”, afirma o governo em nota.

A fase inicial do Voa Brasil é destinada a todos os aposentados do INSS que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses, independente da faixa de renda. Cada beneficiário terá direito a dois bilhetes aéreos por ano.

Imbróglios até aqui

O programa foi adiado algumas vezes até esse potencial anúncio desta quarta-feira.

Anunciado desde o ano passado pelo governo federal, o programa Voa Brasil estava previsto para ser lançado em janeiro deste ano. Na ocasião, o governo divulgou que os primeiros segmentos beneficiados serão os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ganham até dois salários mínimos e bolsistas do Programa Universidade para Todos (Prouni), cerca de 22 milhões de brasileiros.

Depois, em maio, o lançamento foi adiado novamente e passou para junho. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, explicou que o lançamento precisou ser adiado em razão das enchentes no Rio Grande do Sul, mas havia ressaltado que estava pronto.

Golpe

Vale ressaltar que o programa foi alvo de golpes diante da potencial popularidade. Porém, o ministro já reforçou em outros momentos que o Voa Brasil ainda não está operante e alertou que a pasta não está fazendo cadastro nem solicitando pagamentos.

A orientação do ministério é que, caso o cidadão receba ligação, correspondência, mensagem de texto via celular ou via redes sociais solicitando depósito em dinheiro para ser incluído no Voa Brasil, denuncie a prática por meio dos seguintes canais de atendimento ao usuário: pela internet – Fala BR; por e-mail- [email protected]; e por telefone – (61) 2029-7169.