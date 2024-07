NBA assina acordo de transmissão de R$ 435 bilhões com 3 empresas

A ESPN (da Walt Disney), a Comcast (de propriedade da NBCUniversal) e a Amazon.com garantiram os direitos de transmissão dos jogos da NBA em um acordo de 11 anos avaliado em 77 bilhões de dólares (R$ 435 bilhões na cotação atual), informou a liga de basquete norte-americana nesta quarta-feira.

A NBA recusou uma oferta de última hora da TNT Sports (da Warner Bros Discovery), que, segundo a liga, estava abaixo da proposta da Amazon, pondo fim ao relacionamento de quatro décadas com a empresa de mídia após a próxima temporada.

Um porta-voz da TNT Sports não respondeu o contato da CNN para falar sobre o assunto.

Cerca de 75 jogos da temporada regular serão transmitidos pela TV a cada temporada, acima do mínimo estabelecido no acordo atual, de 15 jogos, disse a NBA.

“Nossos novos acordos globais de mídia com a Disney, NBCUniversal e Amazon maximizarão o alcance e a acessibilidade dos jogos da NBA para os torcedores nos Estados Unidos e em todo o mundo”, disse o comissário da NBA Adam Silver.

“Esses parceiros distribuirão nosso conteúdo em uma ampla gama de plataformas e ajudarão a transformar a experiência dos torcedores ao longo da próxima década.”

A WNBA, liga feminina da NBA, anunciou em paralelo que renovou parcerias com Disney, Amazon e assinou novo contrato com a NBCUniversal. Os acordos permitirão que as empresas transmitam mais de 125 jogos da temporada regular e dos playoffs da WNBA.