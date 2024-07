Brasil vence a Nigéria na estreia do futebol feminino na Olimpíada de Paris 2024

O Brasil venceu a Nigéria por 1 a 0 nesta quinta-feira (25), em Bordeaux, na estreia da Seleção Brasileira no futebol feminino da Olimpíada de Paris.

O gol da vitória foi marcado por Gabi Nunes, aos 37 minutos do primeiro tempo, depois de receber assistência de Marta, que começou como titular. A camisa 16 invadiu a área, finalizou forte e a bola ainda tocou no travessão antes de entrar.

A própria Marta teve um gol anulado pouco antes de o Brasil abrir o placar. Aos 38 anos e duas vezes medalhista de prata, ela disputa sua sexta edição dos Jogos Olímpicos e, com 13 gols, está a um de igualar Cristiane como a maior artilheira da história das Olimpíadas.

Com o triunfo, a equipe do técnico Arthur Elias foi a 3 pontos no grupo C e empatou com a Espanha, que também estreou nesta quinta e venceu o Japão por 2 a 1, em Nantes.

As espanholas são as atuais campeãs do mundo, tendo conquistado o título mundial no ano passado, contra a Inglaterra, no torneio disputado na Austrália e na Nova Zelândia.

O Brasil volta a campo no próximo domingo (28), contra as japonesas, no Parc des Princes, em Paris. No mesmo dia, em Nantes, as nigerianas encaram a Espanha.