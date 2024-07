Murilo Huff convida população para a Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul

Em vídeo divulgado pelo governo do Estado, o cantor Murilo Ruff confirmou sua presença na Expoacre Juruá 2024, em Cruzeiro do Sul, no dia 31 de julho. Ele convida a população para participar do evento, que será gratuito.

“Quero fazer um super convite e avisar que no dia 31 de julho estarei aí em Cruzeiro do Sul. Você não vai ficar de fora. Cruzeiro do Sul, já estou ansioso para reencontrar vocês”, disse o cantor, que já esteve na Expoacre Juruá de 2022.

Além de Huff, Manu Bahtidão, Raquel dos Teclados e o grupo gospel Som e Louvor foram confirmados como atrações da Feira. Um show surpresa será realizado na Arena do Rodeio, cujo nome ainda será anunciado.

Datas das Atrações da 18° Expoacre Juruá

– 31 de julho: Murilo Huff

– 1° de agosto: Banda Gospel – Som e Louvor

– 2 de agosto: Raquel dos Teclados

– 3 de agosto: Atração Surpresa

– 04 de agosto: Manu Bahtidão / Cavalgada

Negócios e novidades

A Associação Comercial de Cruzeiro do Sul diz que diversas empresas de equipamentos já manifestaram interesse em participar da ExpoAcre Juruá 2024. Entre elas, uma empresa suíça de drones que esteve presente em 2023 e deve retornar este ano.

Uma novidade no rodeio deste ano é que o vencedor ganhará a oportunidade de competir na Liga Nacional de Rodeios em Barretos. O campeão em Barretos será classificado para competir nos Estados Unidos.

ASSISTA AO VÍDEO: