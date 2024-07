Motociclista cai em buraco deixado por empresa contratada pela prefeitura

A motociclista Maria Zenaide, de 53 anos, ficou ferida na noite desta quarta-feira, 3, após cair em um buraco deixado pela construtora que presta serviço para a Prefeitura de Rio Branco, no programa Asfalta Rio Branco. O acidente aconteceu na Rua Gavião, ao lado da URAP Roney Meireles, no Conjunto Adalberto Sena, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Maria Zenaide trafegava em uma motocicleta modelo Honda Titan, de cor vermelha, no sentido Conjunto Xavier Maia – Conjunto Adalberto Sena, quando inesperadamente passou pelo buraco, perdeu o controle da moto e caiu no asfalto. Na queda, Maria sofreu múltiplas escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Maria Zenaide à Unidade de Pronto Atendimento (UPA Franco Silva) na Baixada da Sobral, em estado de saúde estável.

Moradores do bairro relataram à reportagem que o buraco foi deixado sem sinalização no local, por volta das 16h, pelos trabalhadores da empresa que atua na recuperação das ruas pelo programa Asfalta Rio Branco. Além de Maria Zenaide, outro motociclista também caiu no buraco. Porém, ele conseguiu se levantar sozinho, apesar de várias raladuras pelo corpo, pegou sua moto e saiu do local.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito não foram acionados.

Veja o vídeo: