Mulher vira brigadista após perder filho de 5 meses durante incêndios no Pantanal

Na mochila pesada, Débora Ávila carrega equipamentos de trabalho. Já de uniforme, está pronta para mais um dia na linha de frente. Débora é brigadista do Ibama/Prevfogo. Combate incêndios no Pantanal de Mato Grosso do Sul. A missão, nesta quinta-feira (4), foi em mata fechada, 40 km ao norte de Corumbá.

“Tem muito espinho, muito galho cortado. Porque foram abrindo na picada, né?”, diz Débora.