Mulher com câncer pede ajuda a Gladson Cameli durante convenção partidária

Durante a convenção partidária realizada na noite de segunda-feira, 22, uma mulher procurou o governador Gladson Cameli (PP) para pedir ajuda no seu tratamento contra um câncer recém-descoberto.

Segundo a equipe do governo, a mulher conversou com Gladson por alguns minutos e, bastante emocionada, solicitou auxílio. “A senhora procurou o governador buscando auxílio para um tratamento de saúde. O gabinete do governador já está cuidando disso”, informou a assessoria do governo.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o governador é visto dando toda a atenção necessária à mulher e, segundo relatos, teria garantido ajuda para que ela possa realizar seu tratamento.

A gestão adiantou que está tomando todas as providências necessárias para atender a demanda.

VEJA O VÍDEO: