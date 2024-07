Com apenas 14 anos, goleiro acreano faz sucesso na Bahia

Uma mãe de coração apertado em Rio Branco (AC) e um adolescente vivendo o início de um sonho. Assim é a história de Alexandre Farah, de apenas 14 anos, e a mamãe Karina Farah.

Alguns meses atrás, o jovem que sonha em ser goleiro, e mesmo ainda estando na adolescência já tem 1,89cm de altura, foi convidado para integrar o time de base e mora no centro de treinamento do Bahia, em Salvador.

Na semana passada, Alexandre participou da competição internacional Alcans Cup em Ribeirão Preto (SP) e foi um destaques dos Pivetes de Aço, como são chamados os jogadores da base do tricolor baiano.

O jovem goleiro acreano chamou atenção pela qualidade, mesmo sendo tão jovem, na equipe que ficou com o vice-campeonato. Alexandre foi, inclusive, destaque nas redes sociais do clube pelas boas defesas que fez, entre eles, um pênalti defendido no jogo contra a Ferroviária.

Apesar de estar apenas no início de sua trajetória como jogador, a mãe fala da saudade e do orgulho que sente por Alexandre. “Cheia de saudade, mas com muito orgulho do homem que ele está se tornando. É um filho temente a Deus, abençoado e muito determinado e resiliente”, conta Karina.

Vale lembrar que é exatamente no gol que o Acre tem o jogador de futebol com mais destaque história. Weverton, goleiro do Palmeiras, tem títulos como a Libertadores, Campeonato Brasileiro e até medalha de ouro em Olimpíadas.