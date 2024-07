Motociclista cai ao passar por buracos na BR-364 e vai parar no Pronto-Socorro

Francisco José Barros, de 58 anos, ficou ferido após cair de sua motocicleta na noite desta sexta-feira, dia 12, na região da Vila Custódio Freire, na BR-364, em Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Francisco trafegava em sua motocicleta modelo Yamaha Fazer 150, no sentido Rio Branco – Bujari, com destino a sua casa, quando inesperadamente passou por alguns buracos situados nas proximidades de um condomínio na BR-364. Ele perdeu o controle e caiu da motocicleta.

Com o impacto no asfalto, o motociclista bateu a cabeça, ocasionando um corte profundo no couro cabeludo, sangramento pela boca e pelo ouvido, além de ter sofrido uma fratura no braço direito e cortes na mão.

Populares que passavam pelo local encontraram Francisco ferido e o encaminharam à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após receber os primeiros atendimentos no hospital, devido ao agravamento do quadro clínico, Francisco foi transferido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável, mas que poderia se agravar.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e isolou a área para a realização de perícia. Após o término, a motocicleta foi removida pelos familiares.

Moradores da região pedem que as autoridades competentes tomem as devidas providências, pois no local está ocorrendo muitos acidentes.