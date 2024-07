Faccionado é preso pela Polícia Militar com duas armas de fogo no Taquari

Um homem foi preso pela Polícia Militar com duas armas de fogo, uma pistola .380 e uma escopeta calibre .20, na tarde desta sexta-feira, 12. A prisão ocorreu na rua São Joaquim, Bairro Taquari.

Uma guarnição de RP do 2° BPM estava realizando patrulhamento preventivo no bairro quando avistou alguns indivíduos armados em frente a uma residência. Quando os indivíduos perceberam a presença da Polícia Militar, empreenderam fuga, correndo pra dentro da casa e depois para uma área de mata logo atrás.

Os militares conseguiram realizar a abordagem a um dos suspeitos, e junto com ele foram apreendidas as duas armas, munições, três rádios comunicadores entre outros objetos. O homem informou que as armas eram para sua proteção contra a facção rival.

O indivíduo foi apresentado na Delegacia de Flagrantes (DEFLA), para a tomada das medidas cabíveis.