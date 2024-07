Motocicleta roubada é recuperada em operação rápida pelo Grupamento GIRO

Na noite deste sábado (13), uma rápida ação do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) resultou na recuperação de uma motocicleta que havia sido roubada minutos antes no cruzamento das ruas Isaura Parente com Antônio da Rocha Vianna.

De acordo com informações da polícia, a vítima estava parada no sinal quando foi abordada pelo suspeito, identificado como Samuel Igor de Souza Lima, de 25 anos. Armado com um simulacro de arma de fogo, o suspeito roubou a motocicleta modelo Fan de cor vermelha. Durante o assalto, a vítima sofreu uma suspeita de fratura no pé esquerdo devido à violência empregada pelo assaltante.

Poucos minutos após o roubo, uma guarnição do GIRO, pertencente ao Batalhão de Operações Especiais (BOPE), colheu informações sobre o ocorrido e iniciou a busca pelo suspeito. O indivíduo foi avistado e, após a abordagem, a motocicleta roubada foi recuperada.

Samuel Igor de Souza Lima recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA) junto com o simulacro de arma de fogo e a motocicleta roubada.

Outra guarnição prestou apoio à vítima, levando-a ao Pronto Socorro. Após ser atendida no setor de ortopedia, a vítima foi liberada e conduzida à delegacia para recuperar seus pertences.