Motocicleta roubada é recuperada pela Polícia Militar no bairro Cidade do Povo

Uma motocicleta Honda CG 125 fan de cor preta foi recuperada pela Polícia Militar na tarde deste sábado, 27, nas proximidades da quadra 19F, no bairro Cidade do Povo.

Uma guarnição de rádio patrulhamento do 2° BPM estava realizando patrulhamento preventivo nas ruas do bairro, quando foram informados sobre um indivíduo estaria conduzindo uma motocicleta com restrição de roubo/furto.

A equipe fez o deslocamento em busca de localizar e recuperar a referida motocicleta, e quando chegou nas proximidades da quadra 19F visualizaram o veículo. O condutor, ao perceber a presença da Polícia Militar, empreendeu fuga e entrou numa residência que estava com o portão aberto, largou a motocicleta e pulou vários muros, não sendo possível a abordagem.

A guarnição fez a pesquisa da placa da motocicleta e comprovou que se tratava de veículo roubado, sendo conduzido para a delegacia da segunda regional para as medidas cabíveis.