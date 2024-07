Palmeiras poupa de olho no Flamengo, é derrotado pelo Vitória e ouve vaias

O Vitória superou o Palmeiras por 2 a 0 no Allianz Parque, neste sábado (27), em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida palmeirense vaiou a equipe após o apito final: são três derrotas nos últimos quatro jogos.

Abel Ferreira poupou a equipe de olho no duelo decisivo contra o Flamengo no meio da semana que vem. O único titular que começou jogando foi Estêvão, que se recuperou de torções no tornozelo e no joelho esquerdo e foi escalado para ganhar ritmo de jogo. No entanto…

O atacante deixou a partida machucado mais uma vez e preocupa. Aos 19 minutos do 2º tempo, o garoto caiu no gramado após dividida com Lucas Esteves e deixou o gramado sem conseguir apoiar o pé esquerdo no chão. O atacante se recuperou de uma lesão no tornozelo esquerdo e retornou ao time hoje, mas voltou a sentir uma lesão.

Os gols da partida foram marcados por Osvaldo aos 6 minutos do 2º tempo, e Matheuzinho aos 37 minutos do 2º tempo.

Com o resultado, o Vitória chegou a 18 pontos e deixou a zona do rebaixamento. A equipe de Thiago Carpini agora é a 16ª na tabela, mas ainda pode ser ultrapassada pelo Cuiabá.

O Palmeiras conheceu sua segunda derrota em sequência e permaneceu com 36 pontos. O Alviverde pode terminar a rodada a sete pontos do líder Botafogo, que joga às 21h30 contra o Cruzeiro no Nilton Santos.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (31), às 20h (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Já o Vitória só joga no sábado (3), às 16h (de Brasília), contra o Cuiabá, no Barradão.

1º tempo muito ruim

O Palmeiras dominou todas as ações do 1º tempo, mas teve dificuldades para furar a defesa do Vitória. A equipe de Abel Ferreira finalizou 12 vezes, mas apenas duas no gol e sem grande perigo.

A melhor chance aconteceu aos 12 minutos com Maurício em chute de fora da área. O meia escalado na vaga de Raphael Veiga arriscou e Lucas Arcanjo teve trabalho para fazer a defesa.

A equipe do Vitória se organizou para segurar o empate, quase não se preocupou em atacar e gastou o relógio. Lucas Arcanjo se chocou com Rony na primeira etapa e aproveitou a situação para retardar o jogo duas vezes — a arbitragem deu cinco minutos de acréscimos.

Palmeiras leva gol cedo e estratégia de Carpini funciona

Abel Ferreira colocou Flaco López no lugar de Lázaro para deixar a equipe mais ofensiva, mas logo aos seis minutos Osvaldo limpou a marcação de Giay e marcou um belo gol em chute colocado.

Com a vantagem no placar, a equipe de Thiago Carpini mais uma vez optou por aguardar o Palmeiras em seu campo de defesa, explorar o contra-ataque e gastar o tempo quando possível. Aos 36, Matheuzinho ampliou após o Vitória aproveitar que o Palmeiras se lançou ao ataque em busca do empate.

O Palmeiras encontrou muitas dificuldades para conseguir criar boas chances de gols e parecia sem sintonia.

Lances importantes

Maurício arrisca de longe e quase abre o placar para o Palmeiras. Aos 12 minutos do 1º tempo, Maurício chutou de longe e deu trabalho para Lucas Arcanjo defender. No rebote, Rony ficou cara a cara com o goleiro e Lucas voltou a defender. A arbitragem marcou o impedimento no lance com o camisa 10.

Rony quase marca. Aos 29, Caio Paulista cruzou pelo lado esquerdo na segunda trave, Rony tentou chegar de carrinho e por muito pouco não alcançou a bola para abrir o placar.

Osvaldo abre o placar para o Vitória. Aos 6 minutos do 2º tempo, Willian Oliveira abriu para Osvaldo no lado esquerdo, o atacante limpou a marcação de Giay e chutou colocado sem chances para Lomba. 1 a 0.

Matheuzinho amplia para o Vitória. Aos 37 minutos do 2º tempo, o Palmeiras estava inteiro no campo de ataque e o Vitória saiu muito rápido na recuperação. Alerrando achou Matheuzinho pelo lado direito, que saiu cara a cara com Lomba e só bateu para o fundo do gol: 2 a 0.

Giay arrisca e quase desconta para o Palmeiras. Aos 48 minutos do 2º tempo, Giay chutou cruzado de fora da área e a bola passou muito perto do gol de Lucas Arcanjo.

Ficha técnica

Palmeiras 0 x 2 Vitória

Campeonato: Brasileirão, 20ª rodada

Data: 27/07/2024

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Hora: 19h00 (horário de Brasília)

Público: 39.609

Renda: R$ 3.199,707,92

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira

Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Luis Carlos de Franca Costa

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

Cartões amarelos: Gabriel Menino e Flaco López (PAL); Janderson, Edu, Everaldo, Osvaldo, Muriel e Lucas Esteves (VIT)

Cartões vermelhos: José Breno (VIT)

Gols: Osvaldo, aos 6 minutos do 2º tempo, e Matheuzinho, aos 37 minutos do 2º tempo (VIT)

Palmeiras: Lomba; Giay, Vitor Reis, Naves e Caio Paulista (Vanderlan); Richard Ríos (Aníbal Moreno), Gabriel Menino (Felipe Anderson) e Maurício; Estêvão (Dudu), Lázaro (Flaco López) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Neris (Edu), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Léo Naldi (José Breno), Ricardo Ryller (Filipe Machado), Willian Oliveira; Matheusinho, Osvaldo (Zé Hugo) e Janderson (Alerrandro). Técnico: Thiago Carpini.