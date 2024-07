‘Me sinto realizada e valorizada com essa obra’, afirma pescadora sobre futura sede da associação da classe em Rio Branco

“Nasci, fui criada e estou até hoje aqui na pesca. Me sinto realizada e valorizada com essa obra”. O depoimento de Maria Liberdade da Silva reflete a felicidade dos 1.200 filiados que estão próximos de receber do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), a sede própria da Colônia dos Pescadores de Rio Branco.

O Estado trabalha intensamente para concluir, em agosto, a obra de reforma do prédio, para que os pescadores possam deixar o espaço alugado e sem estrutura adequada que ocupam agora, e se instalar na nova sede, situada na Avenida Epaminondas Jácome, no bairro Cadeia Velha.

Com a propriedade de quem sempre viveu do rio a partir da pesca, Maria Liberdade afirmou que a edificação proporcionará estrutura adequada para assegurar mais qualidade ao seu trabalho e, consequentemente, aos produtos que serão consumidos pela população.

“Já podemos observar que o novo local é uma maravilha, um presente que Deus converteu para nós, porque estávamos naquele espaço pequeno e que não era nosso. Trabalhamos bastante e merecemos esse benefício. Estou muito honrada e grata a Deus e a todos que estão fazendo por nós, pescadores e pescadoras”, comemorou Liberdade.

A presidente da Colônia de Pescadores, Maria Lenes de Andrade, ressaltou que a obra do governo é a garantia de um ambiente em conformidade com os anseios dos pescadores. “Há 20 anos estou no cargo e posso dizer que é gratificante alcançarmos o que é o maior sonho da diretoria e dos pescadores”, enfatiza.

A reforma do prédio público para implantação da instituição está em fase de conclusão. Atualmente, a execução dos serviços passa por finalização da pintura e da cerca de alambrado, bem como da rede de esgoto e estrutura da caixa d’água. Também serão realizadas as instalações elétricas.

“Fomentar a economia dos pescadores da região é uma prioridade do governador Gladson Cameli. Este investimento é muito significativo para a gestão, pois contribui com a classe trabalhadora que precisava desse reconhecimento e valorização, para continuar prestando serviços de ainda mais qualidade para nossa população. Agora os pescadores terão um espaço amplo, climatizado, moderno e confortável”, ressaltou o gestor da Seop, Ítalo Lopes.

A pescadora Ezilma Barros também acredita que a edificação irá suprir as demandas da categoria. “Lutamos bastante para adquirir essa propriedade, então estamos muito felizes com o resultado da obra e pelo governo olhar por nós, que somos de uma área tão sofrida e que busca a sobrevivência a partir da venda da nossa pesca”, frisa.

O investimento na obra de reforma da sede da Colônia dos Pescadores é de mais de R$ 1,1 milhão, proveniente de emenda parlamentar da ex-deputada federal Vanda Milani e de recursos próprios do Estado.