Dólar dispara 1,27%, a R$ 5,65, e alcança a 2ª maior cotação de fechamento do ano

O dólar avançou com força sobre o real nesta quarta-feira (24), subindo mais de 1% e rompendo a barreira dos R$ 5,60, à medida que a queda no preço de commodities e a recuperação do iene prejudicaram o apetite por moedas de mercados emergentes.

Esta é a segunda maior cotação de fechamento em 2024, abaixo apenas dos R$ 5,6665 de 2 de julho.

Qual a cotação do dólar hoje?

O dólar comercial saltou 1,27% no dia, a R$ 5,656 na compra e a R$ 5,657 venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento (DOLc1) disparou 1,25%, a 5.661 pontos.

Na terça-feira, o dólar à vista encerrou o dia cotado a R$ 5,588 na venda, em alta de 0,34%. No mês, o dólar acumula alta de 1,18%.

Dólar comercial

Compra: R$ 5,656

Venda: R$ 5,657

Dólar turismo

Compra: R$ 5,687

Venda: R$ 5,867

O que aconteceu com o dólar hoje?

Dois fatores têm gerado pressão sobre as moedas emergentes neste semana: a recuperação do iene frente ao dólar e a piora nas perspectivas sobre a economia da China, o que prejudica a demanda por matérias-primas globalmente.

Com isso, o real tem sido particularmente afetado. Em três dias, o real perdeu 1,07% de valor frente ao dólar.

O iene tem acumulado ganhos contra a divisa norte-americana em meio a suspeitas de intervenção cambial das autoridades japonesas e a especulação sobre se o Banco do Japão elevará os juros em sua reunião na próxima semana.

Um iene valorizado ante o dólar e a possibilidade de diminuição no diferencial de juros entre Japão e Estados Unidos levam investidores a reverterem operações de “carry trade“, quando tomam ativos em locais com juros baixos para rentabilizar em outros países com juros mais altos – como no Brasil, por exemplo.

Isso provoca uma fuga de capitais de emergentes para sustentar essa reversão no mercado japonês. O dólar tinha queda de 1,03% em relação ao iene nesta quarta, a 153,97.

Os ativos emergentes também estão sendo impactados por uma fraqueza dos preços de commodities, uma vez que pioraram as perspectivas econômicas na China, grande importadora de matérias-primas.

A queda de dois produtos em particular prejudica o Brasil. Os preços do petróleo, que seguem próximos às mínimas de seis semanas, e os contratos futuros de minério de ferro, que atingiram o menor valor em mais de três meses.

O dólar se fortalecia ante o peso mexicano, com alta de 1,1%, e avançava contra o peso chileno, em alta de 0,6%.