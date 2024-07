Manchester City anuncia Savinho como novo reforço

Nesta quinta-feira (18), o Manchester City anunciou o brasileiro Savinho como novo reforço. O atacante de 20 anos assinou até 2029 e é a primeira contratação do clube pra temporada. Savinho será apresentado a torcida do City dia 4 de agosto.

“Estou muito feliz por me juntar ao Manchester City, campeão da Premier League e vencedor da Copa do Mundo de Clubes. Todo mundo sabe que eles são o melhor time do mundo no momento, então estar aqui é muito emocionante para mim”, disse.

Os valores da transação podem chegar a aproximadamente R$ 243 milhões (40 milhões de euros). O jogador pertencia ao Troyes, da França, que também era do Grupo City. Depois, fez uma ótima temporada por outro clube do grupo, o Girona-ESP.

O clube inglês desembolsou cerca de R$ 150 milhões, podendo chegar a R$ 243 milhões se alcançar bônus e metas.

O brasileiro teve uma boa temporada pelo Girona, da Espanha, que também pertence ao Grupo City. E agora poderá ser treinado por Pep Guardiola. “Estou entusiasmado com a oportunidade de trabalhar com Pep Guardiola, um dos maiores treinadores de todos os tempos, e alguém que sei que me ajudará a melhorar ainda mais”.

O atacante terminou a temporada com 11 gols e 10 assistências, além de ter sido convocado para a Seleção Brasileira na Copa América.

Carreira

Savinho é cria da base do Atlético-MG. O atacante estreou no profissional aos 15 anos, diante do Atlético-GO. Depois, foi para o Troyes, da França. Foi emprestado ao PSV-HOL e depois, Girona-ESP.