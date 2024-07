Nicolás Maduro diz que, se não for reeleito, Venezuela terá banho de sangue

O presidente da Venezuela e candidato à reeleição, Nicolás Maduro, afirmou nesta quinta-feira (18), durante um comício na capital, Caracas, que o país cairá num “banho de sangue fratricida” caso sue partido não ganhe a disputa marcada para o próximo dia 28.

“O destino da Venezuela no século 21 depende da nossa vitória no dia 28 de julho. Se não querem que a Venezuela caia em um banho de sangue, em uma guerra civil fratricida, produto dos fascistas, garantamos o maior êxito, a maior vitória da história eleitoral do nosso povo”, afirmou Nicolás Maduro nesta quinta-feira (18).

A fala ocorre logo após a justiça da Venezuela prender um assessor da principal opositora do governo de Maduro, Maria Corina Machado. Os Estados Unidos divulgou um comunicado nesta quinta-feira condenando a detenção. No início da semana, a ONG Laboratório de Paz divulgou um relatório em que afirma que, desde o início do período eleitoral, a Venezuela já deteve 71 opositores ou assessores de opositores.