Maduro aceita proposta para retomar diálogo direto com os Estados Unidos

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta segunda-feira (2) que aceitou uma proposta para retomar as negociações diretas com os Estados Unidos.

“Depois de pensar sobre isso, aceitei e na próxima quarta-feira as conversações serão reiniciadas com o governo dos Estados Unidos para cumprir os acordos assinados no Catar e restabelecer os termos do diálogo com respeito”, afirmou Maduro em uma transmissão televisiva.

No final de 2023, Washington e Caracas garantiram um acordo de troca de prisioneiros após meses de negociações mediadas pelo Catar.

O negociador oficial venezuelano e presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, viajará para as conversações, disse Maduro, sem detalhar os tópicos específicos a serem discutidos.

As negociações começaram há cerca de dois anos, mas depois que as sanções norte-americanas ao petróleo foram reimpostas em abril, o governo de Maduro acusou os Estados Unidos de violar o acordo do Catar.