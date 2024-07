Juventude empata com o Inter em jogo maluco e avança na Copa do Brasil

Em jogo maluco, o Juventude empatou com o Internacional em 1 a 1 neste sábado (13), no Alfredo Jaconi, e conseguiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Os donos da casa abriram o placar com Rodrigo Sam e levaram o empate com Enner Valencia, de pênalti.

O primeiro tempo foi equilibrado. O Inter ficou mais com a bola, reclamou de pênalti não marcado em Enner Valencia e criou pouco. O Juventude acertou uma bola na trave com Erick e marcou com Rodrigo Sam nos acréscimos.

No segundo tempo, Alan Patrick desperdiçou o primeiro pênalti e Enner Valencia empatou em nova penalidade máxima. Esse lance marcou uma enorme confusão.

Enner perdeu a primeira cobrança. Enquanto o árbitro checava invasão na área, um torcedor invadiu o estádio para agredir o atacante equatoriano e foi contido pelos próprios atletas do Juventude. Alan Ruschel revidou e foi expulso. Na segunda cobrança, Enner Valencia converteu.

O Inter se jogou ao ataque e acertou o travessão com Enner Valencia antes de Vitão também levar cartão vermelho e conter qualquer chance de reação.

O jogo já foi diferente desde antes da bola rolar e atrasou pouco mais de uma hora por causa da forte neblina em Caxias do Sul. No decorrer da partida, a visibilidade melhorou.

Fora da Copa do Brasil e há seis jogos sem vencer, o Internacional corre atrás de um substituto para Coudet. O próprio Roger Machado, do Juventude, é um dos cotados.

Na próxima partida, o Juventude enfrentará o Atlético-MG, terça-feira, em casa. No mesmo dia, o Internacional visitará o Rosario Central, pela Sul-Americana.

