Cuiabá vence Bahia fora de casa e pressiona os grandes que estão no Z4

O Cuiabá surpreendeu o Bahia na Arena Fonte Nova e ganhou um respiro em relação à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O triunfo por 2 a 1 foi construído com dois gols de Pitta, que se tornou o nome do jogo. Jean Lucas marcou para os donos da casa.

Com o resultado, o Dourado foi a 17 pontos e abriu vantagem na briga contra a degola — o Corinthians, em 17º, tem 12 pontos, mas ainda entra em campo nesta rodada. Já o Tricolor baiano permanece com 30 e pode ver os rivais por vaga no G4 se aproximarem.

O jogo marcou a queda da invencibilidade do Bahia em casa — tinha 100% de aproveitamento até aqui —, e o retorno de Deyverson, que foi reintegrado e voltou a ser relacionado após quase três meses.

Na próxima rodada, o Bahia recebe o Corinthians, enquanto o Cuiabá enfrenta o Fluminense, em casa.

Como foi o jogo

Apesar de jogar fora de casa, o Cuiabá começou o jogo melhor que o Bahia e conseguiu ditar o ritmo do primeiro tempo. A equipe do técnico Petit pressionou a saída de bola adversária, forçou erros e criou boas chances — parou na trave, no goleiro Marcos Felipe e na falta de pontaria. O Tricolor, por outro lado, encontrava dificuldades para encaixar as tramas, e passou a apostar em saídas mais velozes. Porém, pecava no momento da definição da jogada.

Pitta, que tinha perdido boas chances, se redimiu e abriu o placar ao aproveitar cobrança de escanteio. O Cuiabá soube trabalhar a vantagem e teve chance de ampliar, mas foi para o intervalo com a vitória simples.

Rogério Ceni fez mudanças para o segundo tempo, e o Bahia logo chegou ao empate, quando Jean Lucas concluiu cruzamento de Everton Ribeiro. A torcida ainda celebrava quando Pitta saiu na cara de Marcos Felipe e deixou os visitantes em vantagem novamente.

O Tricolor foi melhor em boa parte da etapa final. Os donos da casa conseguiram achar mais espaços e criar problemas ao Cuiabá, que não conseguia ter a mesma ligação entre os setores. O Bahia achava espaço e circulava bem a bola na frente da área, mas foram poucos os perigos reais ao gol de Walter.

Nos acréscimos, o Bahia foi para o tudo ou nada e chegou a balançar a rede. No entanto, foi assinalada a posição irregular de Gilberto.

Lances importantes

Por cima! Aos 2 minutos do 1º tempo, Cicinho perdeu a bola na zaga. Derik avançou e acionou Pitta, que ficou de frente para o gol. Ele cortou a marcação, mas bateu por cima.

Quase. Aos 3 minutos do 1º tempo, Kanu perdeu a bola dentro da área. Cafu ajeito para a chegada de Pitta, que bateu de primeira e mandou rente à trave.

Na trave! Aos 21 minutos do 1º tempo, Derik recebeu, limpou a jogada e passou para Cafu. Sem marcação, ele bateu forte e carimbou o travessão.

0x1. Aos 22 minutos do 1º tempo, Sobral bateu o escanteio e Pitta, na pequena área, se antecipou ao goleiro Marcos Felipe para abrir o placar.

1×1. Aos 3 minutos do 2º tempo, Everton Ribeiro recebeu no bico direito da área e cruzou. Jean Lucas apareceu, desviou e empatou.

1×2. Aos 5 minutos do 2º tempo, Denilson deu passe para Pitta, que bateu na saída de Marcos Felipe e colocou o Cuiabá na frente novamente.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 2 CUIABÁ

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data e hora: 13 de junho de 2024, sábado, às 16h

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Carlos de Pena, Gabriel Xavier (BAH); Denilson, Alan Empereur (CUI)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Pita, dui Cuiabá, aos 22’/1ºT; Jean Lucas, do Bahia, aos 3’/2ºT; Pitta, do Cuiabá, aos 5’/2ºT

Bahia: Marcos Felipe; Cicinho (Gilberto), Gabriel Xavier, Kanu e Iago; Jean Lucas (Rafael Ratão), Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauly e Thaciano (Carlos de Pena); Ademir (Biel) (Luciano Juba). Técnico: Rogério Ceni

Cuiabá: Walter; Railan, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Denilson (Filipe Augusto), Lucas Mineiro e Fernando Sobral; Jonathan Cafu (Eliel), Isidro Pitta (Deyverson) e Derik Lacerda (André Luís). Técnico: Petit