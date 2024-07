Jade Barbosa desenha collants da seleção brasileira de ginástica artística

A equipe brasileira de ginástica artística participou da rodada classificatória da modalidade nas Olimpíadas de Paris 2024 no último domingo (28), com collants desenhados pela ginasta Jade Barbosa, 33, que integra o grupo há 17 anos.

Para a estreia, as atletas optaram por um modelo 3/4, com base azul escura, cravejado de pedrinhas brilhantes em tons de verde e amarelo.

Aliás, essa não é a primeira vez que a carioca medalhista assume o design das peças. Em outras competições como Mundial de 2022, 2023 e nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, Jade também foi a responsável.

Na ocasião, inclusive, Rebeca Andrade conquistou a prata no individual geral, tornando-se a primeira brasileira a subir no pódio olímpico na ginástica artística, além de levar o ouro no salto.

Em um vídeo, publicado pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), no TikTok, Jade deu detalhes da criação dos modelitos.

“A gente tem esse patrocínio desde 2018 e foi algo que fiquei muito feliz, porque quando comecei nem collant a gente tinha. Meu pai quem fazia os meus collants no início”, conta. “Hoje, poder ter todas essas opções é muito mágico e realizador”, garante.