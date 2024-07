Dez milhões de brasileiros já possuem a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O novo documento vai modernizar todo o Sistema de Identificação do Cidadão no Brasil, possibilitando o estabelecimento de dados íntegros para os cadastros do governo, redução de fraudes e ampliação da segurança dos processos de identificação brasileiros. O dado foi divulgado nesta segunda-feira (29/7) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

“Estamos trabalhando em conjunto com os estados para ampliar a emissão da CIN, recomendamos aos cidadãos que têm interesse em ter a sua carteira que procurem o posto de atendimento de seu estado ”, disse o secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas. Até o momento, a CIN é emitida em 24 estados e no Distrito Federal. Somente o Amapá e Roraima ainda não expedem a nova carteira.

Uma das grandes novidades da nova carteira é a adoção do Cadastro de Pessoa Física (CPF) como único número de Registro Geral (RG) em todo o país, evitando que cada estado da federação emita um documento com um número diferente. “Mas este é um documento que vai além da segurança pública, a CIN vai possibilitar que a administração pública seja proativa na oferta de serviços públicos”, complementou o secretário .

Como a CIN acompanha todo o ciclo de vida dos cidadãos, a sua base de dados vai possibilitar no futuro que o governo oriente um estudante sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou avise a uma pessoa idosa que ela tem direito a receber um benefício, como o BPC , por exemplo. “Com a CIN, vai ficar mais simples saber se uma pessoa tem direito a receber o Bolsa Família ou avisar sobre a data de uma consulta médica”, acrescentou Mascarenhas.

Uma outra vantagem da CIN é a conexão com a identidade digital do GOV.BR. Com a nova carteira, os usuários da plataforma do governo federal tornam a sua conta de nível ouro, garantindo o maior nível de segurança. Até o momento, o GOV.BR possui mais de 159 milhões de usuários e possibilita o acesso a mais de 4.30 0 serviços digitais.

Rio Grande do Sul

Até o momento, o estado que mais emitiu CINs foi o Rio Grande do Sul (RS), com mais de 1,2 milhão de carteiras expedidas. Morena Santos, moradora de Porto Alegre, relata que conseguiu pegar sua CIN mesmo com todo o momento difícil vivido pelo estado por causa d o desastre ambiental . Ela relata que fez a nova carteira antes das enchentes e que a sua CIN ficou pronta durante es se período .

“Não tinha certeza se tinha atendimento ou não pelas questões da enchente. E quando eu liguei lá, o protocolo estava funcionando. A pessoa que me atendeu disse que minha carteira estava pronta e que eu poderia retirar”, disse Santos. “Co nsegui retirar durante a enchente”, completou.

Para apoiar o estado, o Ministério da Gestão está trabalhando em conjunto com as autoridades do RS para realizar a reimpressão de CINs . Todo este movimento foi simplificado pela tecnologia utilizada na nova carteira , que simplifica o processo . Como o documento possui padrão nacional, foi possível verificar a identidade das pessoas e emitir a segunda via da CIN.

A primeira via da CIN é gratuita e pode ser emitida até 2032. Mais informações sobre a nova carteira estão disponíveis.