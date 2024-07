IR 2024: 3º lote de restituição é pago nesta quarta-feira (31); veja como conferir

A consulta para o 3º lote foi liberada na última quarta-feira (24) e pode ser realizada pelo site ou aplicativo da Receita Federal.

Para saber se foi contemplado, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, depois, em “Consultar a Restituição”.

A consulta também pode ser realizada no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para celulares e tablets.

Caso não tenha sido contemplado neste lote, confira abaixo o calendário com as datas das próximas datas de restituição.

Como é feito o pagamento?

O pagamento da restituição é feito diretamente na conta bancária ou poupança que esteja no nome do declarante e informada na declaração. Caso o contribuinte tenha indicado uma chave Pix na declaração, o valor é transferido para a conta referente a ela.

Caso o depósito não seja realizado, por exemplo, se a conta informada for desativada, os valores ficarão salvos para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento BB, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Se o cidadão não resgatar o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.