Acusado de estupro nega crime e diz: “foi tudo consensual e nada forçado”

O modelo Higor Lima Barbosa conversou com o ac24horas nessa terça-feira, 30, e negou ter cometido estupro contra a estudante de odontologia Bruna Silva, de 23 anos, que usou as redes sociais para denunciá-lo.

De acordo com Bruna, ao fim de uma festa numa boate, Higor teria se oferecido uma carona a ela. Contudo, ele nega e contesta a declaração da jovem. “Na realidade, a gente estava na festa, ela se aproximou de mim, me abordou e combinamos de ir embora juntos. Eu não ofereci carona a ela. Ela foi no carro comigo, saiu na minha frente, e aí a gente entrou no carro. No caminho, a gente ficou, tudo consensual. Depois, ela pediu para eu ir buscar o filho dela, e eu disse que estava cansado. Ela mandou mensagem ao chegar em casa, e de manhã eu estava bloqueado”, explicou.

Sobre as gravações de vídeo sexual, Higor alegou que de fato realizou a filmagem e garante que a gravação será a prova de que o ato foi consensual. “Ocorreu esse fato, e acho que pode ser uma prova para mostrar que não foi nada forçado”, disse. “A gravação, não. Eu não pedi permissão a ela. Ela nem permitiu, nem proibiu.”

Sobre Bruna Silva ter compartilhado mensagens de outras mulheres que também relataram abusos violentos em circunstâncias semelhantes, supostamente cometidos pelo mesmo autor, Higor afirmou que as denúncias de abuso são infundadas. “Acho que são fakes, as próprias amigas escrevendo. Tem muita coisa que não bate”, disse, alegando nunca ter respondido por nenhum crime de abuso ou estupro. Contudo, confessou que já respondeu ações por agressão contra mulheres. “Fui inocentado. Nunca cometi abuso contra mulher, posso ter sido grosso”, pontuou.

Higor destacou que já prestou boletim de ocorrência contra Bruna e afirmou que tem provas de sua inocência. “Já fui na delegacia prestar B.O. contra ela por falso testemunho, difamação, divulgação de imagens e ameaça, porque ela está postando meu endereço, minha casa. Vou mostrar fotos, vídeos, prints que provam que não foi algo forçado. Terei um segurança que prova que eu não me aproximei dela, ela se aproximou de mim”, ressaltou.

O modelo encerrou negando mais uma vez as agressões contra a estudante. “Primeiramente, se eu fosse fazer algo forçado, um estupro, eu jamais ia deixar uma prova. Ou então fazer um arranhão no pescoço. Aquilo ali, tá parecendo que é uma corda, né? E quem é que anda com uma corda dentro do carro? Tem muita coisa estranha nisso”, concluiu.