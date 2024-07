Internacional demite Eduardo Coudet após derrota para o Juventude na Copa do Brasil

Em conversa com a direção após o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Beira-Rio, em Porto Alegre, o treinador argentino foi comunicado da decisão após quase um ano à frente do Colorado.

Chacho foi anunciado pelo clube gaúcho em 19 de julho de 2023. Na última temporada, o comandante chegou à semifinal da Copa Libertadores e deixou o time em nono na classificação do Brasileiro.