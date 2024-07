IMAGENS FORTES: PM atira contra goleiro do Grêmio Anápolis durante jogo em Goiás

O jogo entre Grêmio Anápolis e Centro Oeste pela 12ª rodada da série B do Campeonato Goiano, na noite desta segunda-feira (10), foi encerrado de maneira chocante e inacreditável: um policial militar disparou um tiro de bala de borracha contra o goleiro Ramón Souza, do Grêmio Anápolis.

Logo após o apito final, durante uma discussão entre os atletas em campo, agentes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) da PM interviram e, em determinado momento, um deles efetuou o disparo, que atingiu a perna de Ramón Souza. O jogador recebeu os primeiros-socorros dentro de uma ambulância com UTI móvel no estádio.

Em nota, a Polícia Militar de Goiás informou que “foi determinada imediatamente a abertura de procedimento administrativo para apurar os fatos com o devido rigor” e que “reafirma o compromisso com o cumprimento da lei, e reitera que não compactua com qualquer desvio de conduta praticado por seus membros”.

Já o Grêmio Anápolis emitiu uma nota de repúdio em que classifica o ocorrido como um “ato horrível, inacreditável e criminoso”, anunciando que buscará a punição do responsável pelo disparo.

Veja vídeo do momento em que o PM dá o tiro no jogador:

Confira a nota do Grêmio Anápolis sobre o caso:

Fonte: FORUM