Incra libera mais R$ 4,4 milhões para assentados de 11 municípios do Acre

Já está na conta dos assentados os R$ 4,4 milhões em créditos de instalação para cerca de 360 contratos de 34 projetos de assentamento de 11 municípios do Acre. Os municípios de Xapuri, Rodrigues Alves e Sena Madureira são os que mais têm assentamentos contemplados com os recursos.

“Somente em 2024, já pagamos mais de R$ 10 milhões em créditos de instalação, visando fortalecer a agricultura familiar e promover o desenvolvimento dos assentamentos”, comemorou o superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA no Acre, Márcio Alécio.

O novo crédito de instalação, reformulado pelo Presidente Luis Inácio Lula da Silva em 2023, ampliou valores, melhorou prazos e condições para pagamento, além de aumentar o orçamento do Incra, permitindo contemplar centenas de famílias no Acre.

“Os recursos são de grande importância para fortalecer a agricultura familiar e o desenvolvimento dos assentamentos”, pontuou Sara Sena, coordenadora do programa de crédito de instalação do Incra.

As famílias devem procurar os escritórios do Incra, os profissionais que elaboraram os projetos e o Banco do Brasil para utilizarem os recursos.

Veja a relação dos projetos de assentamento contemplados no Acre:

Município de Marechal Thaumaturgo

PA Amônia: 5 contratos, R$ 80.000,00

Reserva Extrativista Alto Juruá: 30 contratos, R$ 472.000,00

PDS Cachoeira do Oriente: 1 contrato, R$ 16.000,00

PAE Triunfo/Porongaba: 38 contratos, R$ 584.000,00

Município de Rodrigues Alves

PA Alberto Santiago: 4 contratos, R$ 48.000,00

PA Arco-Íris: 2 contratos, R$ 24.000,00

PA João Ademir: 2 contratos, R$ 24.000,00

PA Paraná dos Mouras: 22 contratos, R$ 248.000,00

PA Pavão: 4 contratos, R$ 48.000,00

PA Treze de Maio: 7 contratos, R$ 88.000,00

Município de Mâncio Lima

PAF Havaí: 41 contratos, R$ 328.000,00

PDS Tonico Sena: 18 contratos, R$ 192.000,00

Município de Cruzeiro do Sul

PA Recanto: 5 contratos, R$ 72.000,00

Município de Brasileia

PA Fortaleza: 2 contratos, R$ 24.000,00

PA Porto Carlos: 16 contratos, R$ 216.000,00

Município de Xapuri

PAE Chico Mendes: 1 contrato, R$ 16.000,00

PA Tupá: 8 contratos, R$ 112.000,00

PAE Equador: 1 contrato, R$ 16.000,00

PE Polo Agroflorestal Xapuri II: 3 contratos, R$ 40.000,00

PDS Polo Recanto do Equador: 4 contratos, R$ 64.000,00

PA Floresta: 8 contratos, R$ 120.000,00

PCA Polo Agrohortifrutigranjeiro União: 1 contrato, R$ 16.000,00

Município de Porto Acre

PA Tocantins: 4 contratos, R$ 48.000,00

Município de Acrelândia

PA Porto Luiz: 12 contratos, R$ 192.000,00

PA Califórnia: 1 contrato, R$ 16.000,00

Município de Sena Madureira

PA Wilson Lopes: 19 contratos, R$ 216.000,00

PA Favo de Mel: 3 contratos, R$ 48.000,00

PA Joaquim de Matos: 3 contratos, R$ 48.000,00

PAF Providência Capital: 15 contratos, R$ 224.000,00

PAF Valencia: 2 contratos, R$ 32.000,00

PA Lídia Craveiro: 1 contrato, R$ 16.000,00

Município de Manoel Urbano

PAR Aleluia: 15 contratos, R$ 160.000,00

PA Liberdade: 39 contratos, R$ 392.000,00

Município de Tarauacá

PA Taquari: 10 contratos, R$ 160.000,00