Em Sena Madureira, detento do regime semiaberto quebra tornozeleira e foge

Um detento do regime semiaberto em Sena Madureira está foragido após quebrar sua tornozeleira eletrônica e abandonar o dispositivo em uma sacola. O incidente ocorreu nesta quarta-feira, dia 24, e as autoridades locais estão em busca do fugitivo.

Os policiais penais da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos (UMEP), localizada no presídio Evaristo de Moraes, foram ao bairro Eugênio Areal para verificar a situação do detento. Ao chegarem ao local, encontraram a tornozeleira eletrônica e o carregador de bateria abandonados dentro de uma sacola, pendurada no portão de uma residência.

O nome do preso não foi divulgado, mas sabe-se que ele violou o equipamento de monitoramento e está desaparecido. Em resposta ao ocorrido, as autoridades estão preparando a emissão de um novo mandado de prisão.

O sistema de monitoramento eletrônico é uma medida que permite que presos do regime semiaberto cumpram suas penas em casa, sob vigilância constante. Os detentos são monitorados regularmente pela UMEP para garantir o cumprimento das condições impostas pela justiça.

A fuga do detento representa um desafio para o sistema de monitoramento eletrônico, que visa proporcionar um equilíbrio entre a punição e a reintegração social dos presos. As autoridades continuam as buscas pelo foragido, reforçando a importância da colaboração da comunidade na sua localização.

Gravação Aldejane Pinto